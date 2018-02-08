Песков: Борьба с коррупцией последовательно проводится по всей России
Борьба с коррупцией в РФ не ограничивается одним регионом, а осуществляется последовательно по всей территории государства. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента страны.
По словам представителя Кремля, борьба целенаправленно проводится по всей России. Следственные действия никоим образом не связаны с политикой, поскольку все руководствуются неотвратимостью и законностью наказания.
Ранее СМИ сообщали, что в Дагестане за время работы специальной комиссии по декриминализации обстановки в регионе задержали несколько высокопоставленных чиновников. Им инкриминировали осуществление мошеннических действий и хищение бюджетных денежных средств.
По словам представителя Кремля, борьба целенаправленно проводится по всей России. Следственные действия никоим образом не связаны с политикой, поскольку все руководствуются неотвратимостью и законностью наказания.
Ранее СМИ сообщали, что в Дагестане за время работы специальной комиссии по декриминализации обстановки в регионе задержали несколько высокопоставленных чиновников. Им инкриминировали осуществление мошеннических действий и хищение бюджетных денежных средств.
Автор: Валерия Орлова