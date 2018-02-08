Ученые разработали технологию по ускоренному заживлению ран при помощи молочнокислых бактерий
Ученые разработали новую технологию по быстрому заживления ран, в том числе глубоких. Процесс происходит благодаря изменениям в микроокружении очага повреждения кожи, происходит воздействие на поведение особых иммунных клеточных структур.
Исследователи из Уппсальского университета и Шведского сельхозуниверситета предложили новый способ, он основан на активном использовании молочнокислых бактерий, применяемых в пищевой промышленности. Специалисты заявили о возможности производить и доставлять хемокины CXCL12 к поврежденным клеточным тканям. Ускорение заживления ран происходит вследствие изменений путем увеличения уровня нужного вещества. Биологическая доступность хемокина, доходящего до места воздействия на рану, усиливается в ней, бактерии вырабатывать молочную кислоту. Эффект нового способа был проведен в опытах с лабораторными мышами, страдающих ишемией и диабетом. Были изучены и образцы человеческой кожи.
Миа Филипсон, профессор, сообщила в массмедиа, что следующим шагом, как она предполагает, станут исследования на домашних свиньях. «Мы обладаем новой технологией, она реально работает. Мы понимаем стоящий за ней механизм, он ускорит лечение ран», - заявила Филипсон.
Исследователи из Уппсальского университета и Шведского сельхозуниверситета предложили новый способ, он основан на активном использовании молочнокислых бактерий, применяемых в пищевой промышленности. Специалисты заявили о возможности производить и доставлять хемокины CXCL12 к поврежденным клеточным тканям. Ускорение заживления ран происходит вследствие изменений путем увеличения уровня нужного вещества. Биологическая доступность хемокина, доходящего до места воздействия на рану, усиливается в ней, бактерии вырабатывать молочную кислоту. Эффект нового способа был проведен в опытах с лабораторными мышами, страдающих ишемией и диабетом. Были изучены и образцы человеческой кожи.
Миа Филипсон, профессор, сообщила в массмедиа, что следующим шагом, как она предполагает, станут исследования на домашних свиньях. «Мы обладаем новой технологией, она реально работает. Мы понимаем стоящий за ней механизм, он ускорит лечение ран», - заявила Филипсон.
Автор: Семен Зайцев