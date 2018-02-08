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Российские олимпийцы пожаловались на слежку со стороны иностранных СМИ
Олимпийцы из России пожаловались на факт слежки со стороны прессы из других стран. Сергей Пархоменко, генсек Федерации бобслея, отметил, что представители зарубежных СМИ в Пхенчхане активно фиксируют на камеры все действия спортсменов.

Российские олимпийцы пожаловались на слежку со стороны иностранных СМИ


«Пристальное внимание, вероятно, имеется со стороны прессы. На трассе передвигаются журналисты и проводят съемку всего, начиная с выгрузки бобов из и завершая тренировками. Мы замечаем более пристальное внимание от западных СМИ к российским спортсменам», — отметил он.

Вдобавок, генсек федерации отметил наличие поддержки со стороны многих иностранных команд. В соответствии с его словам, не только спортсмены, но даже тренеры и судейские бригады оказывают поддержку и выражают понимание, что ситуация имеет скорее политическую подоплеку.

«Мы ехали с мыслью, что понадобится ловить разные косые взгляды, однако в действительности нас все поддерживают», — сообщил Пархоменко.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 12:23
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