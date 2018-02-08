Американский банк Goldman Sachs намерен выдавать выгодные кредиты на покупку товаров Apple
Инвестиционный банк Соединенных Штатов Америки Goldman Sachs намерен запустить программу, по которой будущий обладатель продукции Apple сможет приобрести его по сниженной процентной ставке в кредит. О соглашении двух компаний рассказала накануне, 7 февраля, газета The Wall Street Journal.
Из источника известно, что банк будет давать кредит будущему владельцу гаджета iPhone X по себестоимости в 1 тыс. долларов по заниженной процентной ставке, нежели указанной в кредитной карте. Здесь подразумевается и оказание банковских услуг для покупки и других товаров компании.
Журнал подчеркнул выгодность данного соглашения между Goldman Sachs и Apple, при котором первый заинтересован в увеличении количества кредитных договоров, а второй увеличит объем продаваемых товаров.
Примечательно, что с конца января компания Apple уменьшит количество производимых телефонов серии iPhone X с 40-20 млн штук, по причине уменьшения спроса на него.
Из источника известно, что банк будет давать кредит будущему владельцу гаджета iPhone X по себестоимости в 1 тыс. долларов по заниженной процентной ставке, нежели указанной в кредитной карте. Здесь подразумевается и оказание банковских услуг для покупки и других товаров компании.
Журнал подчеркнул выгодность данного соглашения между Goldman Sachs и Apple, при котором первый заинтересован в увеличении количества кредитных договоров, а второй увеличит объем продаваемых товаров.
Примечательно, что с конца января компания Apple уменьшит количество производимых телефонов серии iPhone X с 40-20 млн штук, по причине уменьшения спроса на него.
Автор: Богданова Ярослава