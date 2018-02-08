Hyundai выпустили первый видеотизер нового электрического внедорожника Kona
Южнокорейская автомобильная компания Hyundai запустила в Сеть видеоролик о новом компактном электрокаре Kona, который прошел все нужные испытание и готовится к выпуску. Новинку планируют показать в марте этого года на Женевской выставке автомобилей.
Hyundai Kona рассчитан на эксплуатацию в городских условиях благодаря своим небольшим размерам. По сравнению с прямыми конкурентами, он немного шире и ниже, с небольшой высотой погрузки багажника. Дизайн неординарный и придется по душе многим ценителям марки. Интерьер выполнен в сдержанном стиле, посадка высокая и обеспечивает отличную обзорность, а показания приборов отлично читаются в любые погодные условия. Об остальных технических характеристиках разработчики планируют рассказать и показать на выставке весной, а пока известно, что электрокар будет оснащаться как полным приводом, так и только передним. По заявлению специалистов из Hyundai, оснащаться авто будет одним из самых мощных электродвигателей на мировом рынке, а премиум версия автомобиля сможет проехать на одной зарядке более чем 450 километров.
По информации специалистов цена на автомобиль будет стартовать от 35000$, в зависимости от комплектации и дополнительного оборудования, причем возможен отдельный выпуск европейской версии, которая будет отличаться настройками ходовой.
Hyundai Kona рассчитан на эксплуатацию в городских условиях благодаря своим небольшим размерам. По сравнению с прямыми конкурентами, он немного шире и ниже, с небольшой высотой погрузки багажника. Дизайн неординарный и придется по душе многим ценителям марки. Интерьер выполнен в сдержанном стиле, посадка высокая и обеспечивает отличную обзорность, а показания приборов отлично читаются в любые погодные условия. Об остальных технических характеристиках разработчики планируют рассказать и показать на выставке весной, а пока известно, что электрокар будет оснащаться как полным приводом, так и только передним. По заявлению специалистов из Hyundai, оснащаться авто будет одним из самых мощных электродвигателей на мировом рынке, а премиум версия автомобиля сможет проехать на одной зарядке более чем 450 километров.
По информации специалистов цена на автомобиль будет стартовать от 35000$, в зависимости от комплектации и дополнительного оборудования, причем возможен отдельный выпуск европейской версии, которая будет отличаться настройками ходовой.
Автор: Тригуб Сергей