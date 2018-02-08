Пермский край вошел в список лучших мест для поиска НЛО по версии Forbes
Специалисты журнала Forbes составили список лучших мест для поиска НЛО. В рейтинг вошла аномальная зона между деревнями Молебка и Каменка (Пермский край).
По словам журналиста Джима Добсона, Молебский треугольник является одним из наиболее загадочных мест в мире. Его обнаружили в 80-х годах. Периодически в регионе останавливаются часы, в небе видно яркое сияние и цветные огни. По мнению уфологов, это происходит из-за выброса мощной энергий из подземных разломов. Известность к Молебскому треугольнику пришла после исследования пермского геолога Эмиля Бачурина.
Также в рейтинг вошли графство Уилтшир в Великобритании, пустыня Атакама, селение Уайклиф Уэлл в Австралии, «Зона 51» в США, город Розуэлл, город Седона в пустыне и национальный парк Джошуа-Три.
Ранее сообщалось, что в "Зоне 51" американец подслушал разговор инопланетян.
По словам журналиста Джима Добсона, Молебский треугольник является одним из наиболее загадочных мест в мире. Его обнаружили в 80-х годах. Периодически в регионе останавливаются часы, в небе видно яркое сияние и цветные огни. По мнению уфологов, это происходит из-за выброса мощной энергий из подземных разломов. Известность к Молебскому треугольнику пришла после исследования пермского геолога Эмиля Бачурина.
Также в рейтинг вошли графство Уилтшир в Великобритании, пустыня Атакама, селение Уайклиф Уэлл в Австралии, «Зона 51» в США, город Розуэлл, город Седона в пустыне и национальный парк Джошуа-Три.
Ранее сообщалось, что в "Зоне 51" американец подслушал разговор инопланетян.
Автор: Сергей Сидорин