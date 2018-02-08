Новый Hyundai Santa Fe собрал более 8 000 заказов всего за день
На домашнем рынке за сутки дилеры оформили только 8 тысяч заявок на кроссовер Santa Fe. На данный момент оформить предзаказ за новую модель можно только на территории Южной Кореи. Сообщается, что официальная презентация автомобиля состоится 21 февраля.
На корейском рынке рестийлинговую Santa Fe можно будет приобрести с 2-литровым бензиновым движком и турбодизелями на 2 и 2,2 литра. В качестве трансмиссии выступит 8-ступенчатая АКПП. Что касается привода, то он является исключительно полным. Согласно предварительным сведениям, 4 поколение кроссовер позаимствовала линейку силовых агрегатом от предшественника.
Santa Fe поступит на рынок со светодиодной оптикой, модернизированной мультимедией, системой предупреждения о боковом движении, опцией безопасного выхода, системой распознавания присутствия задних пассажиров и многими другими фишками, о которых станет известно после официальной презентации.
Цена кроссовера Santa Fe с бензиновым мотором под капотом составляет 1, 478 миллиона рублей. С 2-литровым дизелем внедорожник можно приобрести на 50 тысяч рублей дороже. Комплектация с 2,2-литровым движком обойдется в 1,791 миллиона рублей.
На корейском рынке рестийлинговую Santa Fe можно будет приобрести с 2-литровым бензиновым движком и турбодизелями на 2 и 2,2 литра. В качестве трансмиссии выступит 8-ступенчатая АКПП. Что касается привода, то он является исключительно полным. Согласно предварительным сведениям, 4 поколение кроссовер позаимствовала линейку силовых агрегатом от предшественника.
Santa Fe поступит на рынок со светодиодной оптикой, модернизированной мультимедией, системой предупреждения о боковом движении, опцией безопасного выхода, системой распознавания присутствия задних пассажиров и многими другими фишками, о которых станет известно после официальной презентации.
Цена кроссовера Santa Fe с бензиновым мотором под капотом составляет 1, 478 миллиона рублей. С 2-литровым дизелем внедорожник можно приобрести на 50 тысяч рублей дороже. Комплектация с 2,2-литровым движком обойдется в 1,791 миллиона рублей.
Автор: Валерия Орлова