В возрасте 83 лет умер белорусский актер Геннадий Гарбук
Ушел из жизни белорусский актер Геннадий Гарбук. Народный артист скончался в возрасте 83-х лет.
«7 февраля из жизни ушел выдающийся артист Геннадий Гарбук. Сейчас тяжело осмыслить и принять данную утрату, подобрать слова, способные выразить всю нашу глубокую скорбь», - отмечается в сообщении, опубликованном на вебсайте Нацакадемтеатра имени Янки Купалы.
В течение многих лет Габук оставался актером в составе культурного учреждения. Он сыграл свыше 70 ролей в сериалах и фильмах. Гарбук известен зрителю по многим лентам, среди которых выделяются «Белые росы», «Брестская крепость», «На безымянной высоте».
«7 февраля из жизни ушел выдающийся артист Геннадий Гарбук. Сейчас тяжело осмыслить и принять данную утрату, подобрать слова, способные выразить всю нашу глубокую скорбь», - отмечается в сообщении, опубликованном на вебсайте Нацакадемтеатра имени Янки Купалы.
В течение многих лет Габук оставался актером в составе культурного учреждения. Он сыграл свыше 70 ролей в сериалах и фильмах. Гарбук известен зрителю по многим лентам, среди которых выделяются «Белые росы», «Брестская крепость», «На безымянной высоте».
Автор: Валерий Антонов