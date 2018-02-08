Московских автомобилистов попросили вновь оставить машины дома
Московские власти вновь обратились к автомобилистам с просьбой воздержаться от поездок по городу. В мегаполисе продолжают устранять последствия рекордного снегопада, на дороги вышло большое количество коммунальной техники.
В столице РФ продолжается уборка снега в круглосуточном режиме. Об этом проинформировал пресс-представитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Согласно информации, на протяжении дня синоптики ожидают выпадение осадков. Движение по дорогам Москвы 8 февраля будет затруднено, предполагается увеличение числа мелких ДТП. В ЦООД проинформировали, что для комфортной и прогнозируемой поездки по территории города рекомендовано воспользоваться общественным транспортом.
Власти столицы пообещали устранить последствия рекордного снегопада на протяжении 5-6 дней. В первую очередь работы проводятся на проезжих частях улиц, площадей и переулков. Чистятся тротуары, подходы к станциям метрополитена и МЦК. Расчищаются проезды к больницам, школам, поликлиникам и другим социально значимым объектам.
В столице РФ продолжается уборка снега в круглосуточном режиме. Об этом проинформировал пресс-представитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Согласно информации, на протяжении дня синоптики ожидают выпадение осадков. Движение по дорогам Москвы 8 февраля будет затруднено, предполагается увеличение числа мелких ДТП. В ЦООД проинформировали, что для комфортной и прогнозируемой поездки по территории города рекомендовано воспользоваться общественным транспортом.
Власти столицы пообещали устранить последствия рекордного снегопада на протяжении 5-6 дней. В первую очередь работы проводятся на проезжих частях улиц, площадей и переулков. Чистятся тротуары, подходы к станциям метрополитена и МЦК. Расчищаются проезды к больницам, школам, поликлиникам и другим социально значимым объектам.
Автор: Семен Зайцев