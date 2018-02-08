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В Свердловской области два пьяных друга дважды пытались угнать машину для поездки в Нижний Тагил
В правоохранительных органах сообщили, что в Свердловской области два пьяных друга дважды пытались угнать машину для поездки в Нижний Тагил из Нижней Салды. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

В Свердловской области два пьяных друга дважды пытались угнать машину для поездки в Нижний Тагил


Сообщается, что 28-летний и 31-летний мужчины сели в такси в Нижней Салде и, угрожая водителю пистолетом, заставили его ехать в Верхнюю Салду. Когда автомобиль подъехал к городу, злоумышленники заставили водителя пересесть на пассажирское кресло. Мужчина воспользовался моментом и сбежал. Он отправился в полицию о сообщил о преступлении.

Через некоторое время автомобиль был обнаружен на трассе. Самих предполагаемых преступников нашли спустя несколько часов. За это время они попытались угнать еще одну машину. Их жертвой стал мужчина, который ждал возле магазина свою жену и ребенка.

Злоумышленники угрожали ему оружием и намеревались угнать авто. Жертва оказала отпор и двое мужчин были вынуждены бежать.

Правоохранители задержали подозреваемых по месту жительства. Они признались в содеянном и рассказали, что много выпили и по какой-то причине им понадобилось ехать в Нижний Тагил.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 11:40
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