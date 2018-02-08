На Google подали в суд из-за проблемы с микрофоном на Pixel и Pixel XL
Поисковый гигант Google обвиняется в проблемах с микрофонами на устройствах Pixel и Pixel XL , которые появились в продаже 2016 году. Сообщается, что пользователи жаловались на работу дисплеев смартфонов.
Когда девайсы поступили в продажу, некоторые владельцы начали жаловаться, что люди, которым они звонили, не слышали их. Форум поддержки Google содержит свыше 800 сообщений на соответствующую тематику. В компании объяснили при пайке аудиокеодека волоконная трещина спровоцировала некорректную работу микрофона, однако специалисты добавили, что эта уязвимость может присутствовать на менее чем 1% устройств Pixel и Pixel XL. На деле оказалось, что их количество гораздо больше.
На сегодняшний день эксперты гадают, как Google будет пробовать урегулировать проблему.
Когда девайсы поступили в продажу, некоторые владельцы начали жаловаться, что люди, которым они звонили, не слышали их. Форум поддержки Google содержит свыше 800 сообщений на соответствующую тематику. В компании объяснили при пайке аудиокеодека волоконная трещина спровоцировала некорректную работу микрофона, однако специалисты добавили, что эта уязвимость может присутствовать на менее чем 1% устройств Pixel и Pixel XL. На деле оказалось, что их количество гораздо больше.
На сегодняшний день эксперты гадают, как Google будет пробовать урегулировать проблему.
Автор: Валерия Орлова