Эксперт: У РФ в 2025 году может появиться аналогичная Falcon Heavy ракета
Эксперт Иван Моисеев оценил период появления у России ракеты, аналогичной Falcon Heavy. Ориентировочный период её создания назван на отметке 10 лет.
«Аналог у нас способен появиться приблизительно в 2025-м году. Речь касается комбинации РН "Союз-5"», - сообщил эксперт журналистам "Интерфакс".
В то же время специалист не исключает возможности реализации подобного рода возвращаемых ступеней.
«Ракета, которая выводит коммерческие нагрузки, ведут работу с недогрузом. Дополнительный запас топлива, можно теоретически применять в целях возвращения самых первых ступеней. Теоретически на "Союзе-5" можно реализовать данную идею, однако это зависит от частоты совершения пусков. Falcon совершает полеты часто, поэтому в их случае данный шаг экономически оправдан», - сообщил Иван Моисеев.
В соответствии с его словами, пущенный Space Х в космическое пространство родстер Tesla не несет угрозы для группы спутников на орбите. Главная причина этого в том, что груз вышел за пределы земной орбиты и отправился в пояс астероидов.
«Аналог у нас способен появиться приблизительно в 2025-м году. Речь касается комбинации РН "Союз-5"», - сообщил эксперт журналистам "Интерфакс".
В то же время специалист не исключает возможности реализации подобного рода возвращаемых ступеней.
«Ракета, которая выводит коммерческие нагрузки, ведут работу с недогрузом. Дополнительный запас топлива, можно теоретически применять в целях возвращения самых первых ступеней. Теоретически на "Союзе-5" можно реализовать данную идею, однако это зависит от частоты совершения пусков. Falcon совершает полеты часто, поэтому в их случае данный шаг экономически оправдан», - сообщил Иван Моисеев.
В соответствии с его словами, пущенный Space Х в космическое пространство родстер Tesla не несет угрозы для группы спутников на орбите. Главная причина этого в том, что груз вышел за пределы земной орбиты и отправился в пояс астероидов.
Автор: Валерий Антонов