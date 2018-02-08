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Джессика Альба поделилась в Instagram слишком интимным фото
В Instagram Джессики Альбы появилось фото, на котором она кормит грудью своей третьего ребенка. Подписчики неоднозначно отреагировали на этот пост. Некоторые осудили откровенность, но большинство все-таки восхищались малышом.

Джессика Альба поделилась в Instagram слишком интимным фото


Джессика Альба поделилась с подписчиками в Instagram фото, на котором кормит младенца грудью. Малыш появился на свет в последний день прошлого года, 31 декабря. Это уже её третий ребёнок. Новорожденного назвали Хаесом.

Не все обрадовались такой откровенности звезды, даже, несмотря на то, что Альба прикрыла интимные места. Также не понравились и очки на актрисе - по словам подписчиков, они кажутся старомодными. Тем не менее, большинство комментариев положительные и содержат восхищения малышом, многие называют его ангелочком. За сутки пост набрал более полумиллиона отметок «Нравится».

Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 12:40
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