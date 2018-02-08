В Перми школьникам срочно потребовалась медпомощь после духов одноклассницы
В Перми несколько учащихся одной из школ областного города обратились за срочной медицинской помощью. Это было необходимо вследствие того, что они незадолго до этого понюхали духи одноклассницы, об этом информируют московские массмедиа.
Учащаяся пятого класса распылила свой парфюм в классе, находясь непосредственно в учебном помещении. Вслед за этим многие её одноклассники почувствовали себя плохо.
Особо отмечено, что оперативное вмешательство медиков понадобилось сразу нескольким ученикам. На данный момент обстоятельства произошедшего проясняются.
Учащаяся пятого класса распылила свой парфюм в классе, находясь непосредственно в учебном помещении. Вслед за этим многие её одноклассники почувствовали себя плохо.
Особо отмечено, что оперативное вмешательство медиков понадобилось сразу нескольким ученикам. На данный момент обстоятельства произошедшего проясняются.
Автор: Семен Зайцев