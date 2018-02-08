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Специалисты NASA разработают инопланетную подводную лодку
Специалисты NASA при поддержке ученых из Вашингтонского университета планируют разработать подводную лодку для исследования углеродных водоемов на Титане, наибольшему по размерам спутнику Сатурна. Запуск прогнозируют осуществить в течение 20 лет.

Специалисты NASA разработают инопланетную подводную лодку


Исследователи создали и имитировали условия спутника Титан в криогенной лаборатории, потому как температура у поверхности должна составлять более чем минус 170 градусов Цельсия. При погружении специального небольшого картриджа добавляли жидкую смесь из этана и метана, для того чтобы понять, как будет влиять на гидродинамические характеристики тепло подводной лодки. Специалистами было установлено, что исходящее тепло будет препятствовать передвижению и погружению, а также видеосъемке и работам балластных систем, из-за пузырьков азота, способных мешать процессу. Разработчики уверяют, что это возможно будет доработать, и планируют использовать пока еще засекреченные системы, помогающие обойти препятствия.

На данный момент разработан бороскоп – специальная видеокамера с улучшенным оптическим устройством, способным работать в экстремальных условиях, в низких температурах и с высоким давлением. Также ученые установили, что из-за азота в углеродных водоемах, Титан замерзает при минус 190 градусах Цельсия, что прогнозирует шанс столкновения с айсбергом в очень низкой вероятности.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 11:37
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