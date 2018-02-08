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exclusive / Технологии

Интернет-мошенники "тормозят" браузер «download-бомбами» для добычи денег
Эксперты Malwarebytes рассказали, что интернет-мошенники изобрели новые "приемы" для добычи пользовательских денег. Теперь они используют в Chrome так называемые «download-бомбы», которые моментально тормозят производительность устройства, и предлагают "позвонить в Microsoft".

Интернет-мошенники "тормозят" браузер «download-бомбами» для добычи денег


Главный автор исследования Джером Сегура сообщил, что мошенники "ловят" своих жертв в очередные "сети" - они применяют методику javascript Blob в сочетании с интерфейсом window.navigator.msSaveOrOpenBlob, вследствие чего браузер начинает без остановки сохранять различные файлы и уже спустя несколько секунд "зависает". При этом на странице появляется сообщение о вирусе или другой неполадке и предлагается позвонить по номеру, якобы принадлежащему службе поддержки Microsoft. Звонить никуда не стоит - скорее всего, со счета спишется энная сумма денег. Решить проблему можно самостоятельно, отключив браузер в диспетчере задач и закрыв нужную вкладку.

"Трюки" с "зависанием" браузера пользуются популярностью у аферистов. Несмотря на печальный опыт немалого числа людей и освещение этой темы в СМИ, жертвы все еще "попадаются на крючок".

Автор: Ангелина Майская
Сегодня, 12:51
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