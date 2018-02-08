Ученые: Вирусы обманывают иммунитет неверным набором команд
Канадские ученые из Университета Макгилл (McGill University) в ходе исследования определили, как вирусам удается обманывать иммунитет. Выяснилось, что они используют неверный набор команд и человеческий организм заболевает хроническими заболеваниями – ВИЧ или гепатитом С.
Во время опыта биологи сосредоточили внимание на клетках Т-клетках CD8+, которые проявляют активность под воздействием противовоспалительного химического вещества интерлейкина 10 (IL-10). Выяснилось, что отдельные вирусы могут повышать производительность IL-10, что меняет ключевые гликопротеины на поверхности CD8+. Благодаря этим глюкопротеинам Т-клетки могут прикрепляться к вирусам. Из-за нарушения данного процесса снижается эффективность автоиммунного процесса снижается и патогены имеют больше времени для запуска механизма инфекции.
Руководитель исследования Мартин Рихтер утверждает, что исследования предлагают новые данные относительно того, как вирус вмешивается в процесс передачи команд. Благодаря этому ученые смогут разработать новые лекарственные препараты, которые смогут контролировать инфекции. Кроме того, результаты исследования помогут медикам бороться с раком и аутоиммунной реакцией, нарушающей функционирование Т-клеток.
Ранее ученые установили, что отсутствие секса убивает иммунитет человека.
Во время опыта биологи сосредоточили внимание на клетках Т-клетках CD8+, которые проявляют активность под воздействием противовоспалительного химического вещества интерлейкина 10 (IL-10). Выяснилось, что отдельные вирусы могут повышать производительность IL-10, что меняет ключевые гликопротеины на поверхности CD8+. Благодаря этим глюкопротеинам Т-клетки могут прикрепляться к вирусам. Из-за нарушения данного процесса снижается эффективность автоиммунного процесса снижается и патогены имеют больше времени для запуска механизма инфекции.
Руководитель исследования Мартин Рихтер утверждает, что исследования предлагают новые данные относительно того, как вирус вмешивается в процесс передачи команд. Благодаря этому ученые смогут разработать новые лекарственные препараты, которые смогут контролировать инфекции. Кроме того, результаты исследования помогут медикам бороться с раком и аутоиммунной реакцией, нарушающей функционирование Т-клеток.
Ранее ученые установили, что отсутствие секса убивает иммунитет человека.
Автор: Сергей Сидорин