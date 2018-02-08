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exclusive / Общество

В Британии слепому, который панически боится собак, выделили поводыря-пони
В Британии слепой журналист ВВС, страдающий от панической боязни собак, получил в качестве поводыря молодую пони по кличке Дигби. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

В Британии слепому, который панически боится собак, выделили поводыря-пони


23-летний молодой человек проживает в Блэкберне и из-за дегенеративного заболевания глаз не способен самостоятельно передвигаться. Большинству людей с аналогичным недугом помогают собаки-поводыри, но журналист BBC боится четвертоногих. Он узнал, в США обучают и пони-поводырей.

По словам британца, это прекрасный вариант для людей, имеющих плохое зрение. Кроме того, молодой человек всегда любил лошадей. Помощницей для журналиста стала 8-месячная пони Дигби, привезенная для него специально из США. Сейчас животному предстоит пройти 2-месячный курс обучения.

Как отмечают тренеры пони-поводырей, лошади являются отличной альтернативой для тех, у кого отсутствует возможность завести собаку, ведь причины могут быть разными – от аллергии до фобии. К тому же такие поводыри живут дольше собак, примерно 45-50 лет.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:04
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