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Кэти Перри хотела бы переписать свой хит «I Kissed a Girl» из-за ЛГБТ-содержания
Кэти Перри сообщила, что хотела бы переписать текст собственной песни «I Kissed a Girl», выпущенный в 2008-м году. Причиной этого стало наличие в содержании стереотипов относительно ЛГБТ-сообщества.

Кэти Перри хотела бы переписать свой хит «I Kissed a Girl» из-за ЛГБТ-содержания


Как сообщают СМИ, хит американской певицы считали «ориентированным на лесбиянок», однако в действительности он отражает стереотип касательно того, что женская сексуальность существует исключительно для мужчин. В песне о девушке, которая впервые поцеловала другую девушку, отмечается, что «хорошие девочки» не делают так. Певица выразила надежду, что ее бойфренд не станет протестовать против этого эксперимента.

Артистка отметила, что весь текст необходимо было сделать несколько более прогрессивным, поскольку за 10 лет сильно поменялись многие темы, как и общество.

«Это был очень длительный путь. О бисексуальности не говорили столь много за последнее время, как о любой иной нетрадиционной сексуальной ориентации. Если бы готовила эту песню к выпуску сейчас, переписала бы слова», - отметила Кэти Перри.

В марте прошлого года она созналась, что её родители, бывшие священнослужителями, направили её в особый лагерь, где она попыталась «излечиться от гомосексуализма» при помощи молитв. Артистка отметила, что терапия не смогла ей помочь.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:19
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