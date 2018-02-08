Актёр Юрий Стоянов попал в базу данных «Миротворца»
Известный российский актер театра и кино Юрий Стоянов оказался в базе данных сайта «Миротворец». Теперь артисту запрещен въезд на территории Украины.
По имеющимся данным, имя Стоянова внесли в базу за так называемое «сознательное нарушение государственной границы» Украины. По информации местных СМИ, в Крыму артист принимал участие в съёмках фильма, который получил рабочее название «Неуловимые».
Стоянов пока никак не прокомментировал эту информацию. Отмечается, что ранее в базу «Миротворца» были занесены знаменитые российские режиссеры Юрий Кара, Федорр Бондарчук, певица Надежда Бабкина, рэпер Гнойный, комик Евгений Петросян, актер Сергей Безруков и другие.
По имеющимся данным, имя Стоянова внесли в базу за так называемое «сознательное нарушение государственной границы» Украины. По информации местных СМИ, в Крыму артист принимал участие в съёмках фильма, который получил рабочее название «Неуловимые».
Стоянов пока никак не прокомментировал эту информацию. Отмечается, что ранее в базу «Миротворца» были занесены знаменитые российские режиссеры Юрий Кара, Федорр Бондарчук, певица Надежда Бабкина, рэпер Гнойный, комик Евгений Петросян, актер Сергей Безруков и другие.
Автор: Валерия Орлова