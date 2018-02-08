В Сети опубликовали изображения смартфона Asus ZenFone 5
В Сети появились изображения новейшего смартфона Asus модели ZenFone 5. Его стоимость составит в рознице около 350 евро, изделие получило 5,7-дюймовый экран.
В интернете приводятся технические характеристики новинки, имеющей соотношение сторон 18:9. Представители китайского производителя подтвердили информацию о смартфоне. Asus ZenFone 5 представят официально 27 февраля. Инсайдеры получили информацию об одном из устройств, включая фотоснимки. Гаджет не имеет стандартного 3,5-мм разъёма, традиционно присутствовавшего в верхней части корпуса. Порт micro USB инженеры разместили в нижней части панели, наряду с микрофоном и двумя стереодинамиками.
По информации инсайдеров, смартфон Asus Zenfone 5 станет функционировать на основе ОС Android 8.0 Oreo. Новинка получила модельный номер X00PD и процессор Snapdragon 430, наряду с оперативной памятью 3 Гб.
В интернете приводятся технические характеристики новинки, имеющей соотношение сторон 18:9. Представители китайского производителя подтвердили информацию о смартфоне. Asus ZenFone 5 представят официально 27 февраля. Инсайдеры получили информацию об одном из устройств, включая фотоснимки. Гаджет не имеет стандартного 3,5-мм разъёма, традиционно присутствовавшего в верхней части корпуса. Порт micro USB инженеры разместили в нижней части панели, наряду с микрофоном и двумя стереодинамиками.
По информации инсайдеров, смартфон Asus Zenfone 5 станет функционировать на основе ОС Android 8.0 Oreo. Новинка получила модельный номер X00PD и процессор Snapdragon 430, наряду с оперативной памятью 3 Гб.
Автор: Семен Зайцев