Анонсирован выход хардкорной экшн-игры The Surge 2
Компания Focus Game Interactive совместно с Deck13 Interactive приступили к разработке продолжения популярной игры The Surge. Вторую часть боевика с элементами ужасов планируют выпустить в 2019 году практически на все доступные платформы.
Разработчики анонсировали новый движок игры с множеством улучшений и усовершенствований. Действия будут проходить в огромном заброшенном городе с большим количеством дронов, имплантов и новых видов оружия. Также обещают доработать игровой мир в плане графики и тактическую составляющую игры. Игрокам будут доступны более сложные уровни с прекрасным дизайном и прорисовкой всех деталей, а также глубокая механика процесса с непростыми сражениями и динамичной системой ведения боя. Сюжет игры будет продолжать первую часть и показывать мрачное будущее с климатическими катаклизмами, вследствие исчерпания всех ресурсов планеты. Игроки будут противостоять роботизированным машинам, которые неудачно были созданы корпорациями и стали неконтролируемыми для людей.
Вторая часть игры The Surge более жестокая и обладает большим выбором не только техники и оружия, но и расширенной системе наведения на конечности, а также огромным игровым миром с отличной детализацией.
Разработчики анонсировали новый движок игры с множеством улучшений и усовершенствований. Действия будут проходить в огромном заброшенном городе с большим количеством дронов, имплантов и новых видов оружия. Также обещают доработать игровой мир в плане графики и тактическую составляющую игры. Игрокам будут доступны более сложные уровни с прекрасным дизайном и прорисовкой всех деталей, а также глубокая механика процесса с непростыми сражениями и динамичной системой ведения боя. Сюжет игры будет продолжать первую часть и показывать мрачное будущее с климатическими катаклизмами, вследствие исчерпания всех ресурсов планеты. Игроки будут противостоять роботизированным машинам, которые неудачно были созданы корпорациями и стали неконтролируемыми для людей.
Вторая часть игры The Surge более жестокая и обладает большим выбором не только техники и оружия, но и расширенной системе наведения на конечности, а также огромным игровым миром с отличной детализацией.
Автор: Тригуб Сергей