Родители выпавшей с 20-го этажа голой модели доказали факт убийства девушки
Родители 19-летней модели, которая выпала с 20-го этажа в обнаженном виде, смогли доказать, что было совершено убийство девушки. Труп финалистки бельгийского шоу-проекта Top Model было обнаружено на балконе 6-го этажа, тогда как до этого она отправилась на вечеринку свингеров, проходившую на 20-м этаже.
Собственниками квартиры числились 45-летний криптовалютный трейдер и его 30-летней супруги. Они попытались замять данное дело, однако в процесс вмешались родители погибшей и наняли частного детектива, который выявил новые подробности по этому делу. Отмечается, что модель прибыла в гости к паре свингеров и пробыла там несколько часов, после чего выпала с балкона.
Экспертиза показала наличие в крови погибшей наркотики и алкоголь. Подозреваемые заявили, что произошел несчастный случай вследствие опьянения. При этом детектив выяснил, что модель не увлекалась запрещенными препаратами, спиртным и прочими пьянящими средствами. Вдобавок, на теле нашли побои, указывающие на проходившую перед падением борьбу. По итогам опроса соседей нанятый специалист выяснил, что незадолго до падения с балкона подозреваемых слышались споры и крики.
Собственниками квартиры числились 45-летний криптовалютный трейдер и его 30-летней супруги. Они попытались замять данное дело, однако в процесс вмешались родители погибшей и наняли частного детектива, который выявил новые подробности по этому делу. Отмечается, что модель прибыла в гости к паре свингеров и пробыла там несколько часов, после чего выпала с балкона.
Экспертиза показала наличие в крови погибшей наркотики и алкоголь. Подозреваемые заявили, что произошел несчастный случай вследствие опьянения. При этом детектив выяснил, что модель не увлекалась запрещенными препаратами, спиртным и прочими пьянящими средствами. Вдобавок, на теле нашли побои, указывающие на проходившую перед падением борьбу. По итогам опроса соседей нанятый специалист выяснил, что незадолго до падения с балкона подозреваемых слышались споры и крики.
Автор: Валерий Антонов