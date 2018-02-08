Диетологи: За неделю Масленницы можно съесть не более 6 блинов
За неделю Масленицы, которая в этом году стартует 12 февраля, можно съесть не более шести блинов. Такой совет дали диетологи.
По имеющимся данным, система рационального питания предполагает употребление блинов, в том числе и во время недели Масленицы.
Сообщается, что по три штучки можно съесть два раза за семь дней. Это количество указано при условии отсутствия у человека лишних килограммов.
По словам специалистов, блины можно есть в первой половине дня, а после обеда продолжать активно двигаться, чтобы избавиться от калорий. Например, некоторые люди принимают участие в традиционных масленичных конкурсах, проводимых на ярмарках.
В блинах содержатся множество полезных элементов, в том числе витамины группы В. Стоит помнить, что это блюдо является довольно калорийным, в особенности, если оно дополняется сладкими наполнителями или же жирной сметаной.
В Москве жители и гости города во всех округах столицы смогут посетить фестиваль «Московская Масленица». Он начался в четверг, 9 февраля. У пришедших появится возможность попробовать свыше 170 видов блинов, включая те, которые приготовлены в соответствии с экзотическими рецептами.
По имеющимся данным, система рационального питания предполагает употребление блинов, в том числе и во время недели Масленицы.
Сообщается, что по три штучки можно съесть два раза за семь дней. Это количество указано при условии отсутствия у человека лишних килограммов.
По словам специалистов, блины можно есть в первой половине дня, а после обеда продолжать активно двигаться, чтобы избавиться от калорий. Например, некоторые люди принимают участие в традиционных масленичных конкурсах, проводимых на ярмарках.
В блинах содержатся множество полезных элементов, в том числе витамины группы В. Стоит помнить, что это блюдо является довольно калорийным, в особенности, если оно дополняется сладкими наполнителями или же жирной сметаной.
В Москве жители и гости города во всех округах столицы смогут посетить фестиваль «Московская Масленица». Он начался в четверг, 9 февраля. У пришедших появится возможность попробовать свыше 170 видов блинов, включая те, которые приготовлены в соответствии с экзотическими рецептами.
Автор: Валерия Орлова