Учеными доказан вред телефонов на связь матери и ребенка
Группа норвежских исследователей объяснила, как мобильные телефоны вредят психике грудных детей и связи между матерью и младенцем. Ученый из Осло и колледжа прикладных наук Оклахома Нина Мисвар доказала, что многие новоиспеченные родители не подозревают о проблемах, которые могут возникнуть с психологическим здоровьем ребенка от использования в его присутствии гаджета.
В известном издании Норвегии Sykepleien есть статья, дающая рекомендации родителям, как необходимо использовать мобильное устройство при младенце.
Во-первых, нужно всегда ставить телефон в беззвучный режим. Во-вторых, никогда не использовать гарнитуру для разговоров по «мобильному», потому как малыш воспринимает как отсутствие интереса родителя по отношению к ребенку.
Более оптимальным вариантом пользования телефоном, будет пребывание в другой комнате вдали от ребенка, чтобы вредные излучения устройства не распространялись на него.
В известном издании Норвегии Sykepleien есть статья, дающая рекомендации родителям, как необходимо использовать мобильное устройство при младенце.
Во-первых, нужно всегда ставить телефон в беззвучный режим. Во-вторых, никогда не использовать гарнитуру для разговоров по «мобильному», потому как малыш воспринимает как отсутствие интереса родителя по отношению к ребенку.
Более оптимальным вариантом пользования телефоном, будет пребывание в другой комнате вдали от ребенка, чтобы вредные излучения устройства не распространялись на него.
Автор: Богданова Ярослава