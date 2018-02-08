Дилеры предлагают внедорожник DFM АХ7 в феврале с максимальной выгодой
В компании «Дунфэн Мотор Рус» сообщили, что дилеры предлагают внедорожник DFM АХ7 в феврале с максимальной выгодой. Акция продлится с 5 по 28 февраля текущего года.
Покупатели могут воспользоваться скидкой 50 тысяч рублей на комплектацию Prestige с автоматической коробкой переключения передач, подарочным комплектом зимней резины и специальным предложением по программе DFM Finance – ставка составляет 6,9% при 20-процентном первоначальном взносе.
Ранее сообщалось, что новый кроссовер DFM AX7 доступен по программам DFM Finance и Trade-in.
Покупатели могут воспользоваться скидкой 50 тысяч рублей на комплектацию Prestige с автоматической коробкой переключения передач, подарочным комплектом зимней резины и специальным предложением по программе DFM Finance – ставка составляет 6,9% при 20-процентном первоначальном взносе.
Ранее сообщалось, что новый кроссовер DFM AX7 доступен по программам DFM Finance и Trade-in.
Автор: Сергей Сидорин