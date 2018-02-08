На YouTube набирает популярность канал молчаливой хозяйки из Китая «Семь слив»
На популярном видеохостинге YouTube набирает популярность китайский канал, который в переводе с местного языка получил название «Семь слив». Героиней роликов является молодая девушка, молча занимающаяся домашними делами под успокаивающие мелодии.
Канал содержит 34 ролика, все они посвящены бытовым делам, однако при их выполнении китаянка не прибегает к использованию современных технологий и электрических приборов. Например, девушка шила платье с помощью старой машинки с педалью, макияж создавала из цветов и так далее. Также героиня роликов очень много готовит.
Как предполагают поклонники блогера, она проживает в глубокой провинции. Видео под успокаивающую музыку собирают свыше 100 тысяч просмотров, однако в них отсутствуют какие-либо инструкции, чтобы юзеры смогли повторить рецепты дома.
Автор блога является довольно популярной в социальной сети Weibo, ее подписчиками являются свыше миллиона человек. Канал на YouTube китаянка завела только в августе прошлого года.
Канал содержит 34 ролика, все они посвящены бытовым делам, однако при их выполнении китаянка не прибегает к использованию современных технологий и электрических приборов. Например, девушка шила платье с помощью старой машинки с педалью, макияж создавала из цветов и так далее. Также героиня роликов очень много готовит.
Как предполагают поклонники блогера, она проживает в глубокой провинции. Видео под успокаивающую музыку собирают свыше 100 тысяч просмотров, однако в них отсутствуют какие-либо инструкции, чтобы юзеры смогли повторить рецепты дома.
Автор блога является довольно популярной в социальной сети Weibo, ее подписчиками являются свыше миллиона человек. Канал на YouTube китаянка завела только в августе прошлого года.
Автор: Валерия Орлова