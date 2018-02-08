Брэд Питт попал в ДТП в Лос-Анджелесе
Брэд Питт в Лос-Анджелесе попал в ДТП с тремя автомобилями. Он находился за рулем Tesla, когда врезался в Nissan. Последнее авто во время аварии повредило припаркованную машину марки Kia.
В соответствии с информацией очевидцев происшествия, актер оставался совершено спокоен в этой ситуации. При ДТП никто не пострадал, а сам Питт разбил авто, после чего обсудил нанесенные убытки со страховым агентом, пожал водителям руки и покинул место происшествия. В сообщениях зарубежных СМИ указывается, что сейчас актер проживает недалеко от экс-супруги Анджелины Джоли, однако они не встречаются.
При этом распространяются слухи о том, что брак знаменитостей не расторгнут, невзирая на то, что подала иск на развод в 2016-м году. Высказано мнение, что супруги все еще не пришли к согласию относительно условий расторжения брака, поэтому попросили суд увеличить период действия временного соглашения.
В соответствии с информацией очевидцев происшествия, актер оставался совершено спокоен в этой ситуации. При ДТП никто не пострадал, а сам Питт разбил авто, после чего обсудил нанесенные убытки со страховым агентом, пожал водителям руки и покинул место происшествия. В сообщениях зарубежных СМИ указывается, что сейчас актер проживает недалеко от экс-супруги Анджелины Джоли, однако они не встречаются.
При этом распространяются слухи о том, что брак знаменитостей не расторгнут, невзирая на то, что подала иск на развод в 2016-м году. Высказано мнение, что супруги все еще не пришли к согласию относительно условий расторжения брака, поэтому попросили суд увеличить период действия временного соглашения.
Автор: Валерий Антонов