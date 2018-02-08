Линдси Лохан снимется в арабском феминистком фильме Frame
Линдси Лохан сыграет одну из основных ролей в арабском фильме, посвящённого теме феминизма. Кинолента получила наименование Frame. Об этом артистка сообщила в интервью журналу W.
По утверждению популярной актрисы, в столичном городе Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) имеется мощное женское сообщество. Лохан некоторое время назад переехала в ОАЭ. Актриса полагает, что усиление прав представительниц слабого пола, проживающих на Востоке, и в частности в данной стране, является неверным стереотипом современной эпохи. В апреле 2018 года звезда приступит к съемкам, по словам артистки, новая лента станет важнейшей вехой в регионе, так как съемочном процессе задействованы только женщины.
Западные СМИ сообщают, что Линдси Лохан не намерена бросать и свои европейские проекты. Она примет участие во втором сезоне популярного комедийного шоу Sick Note, причём совместно с Рупертом Гринтом.
По утверждению популярной актрисы, в столичном городе Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) имеется мощное женское сообщество. Лохан некоторое время назад переехала в ОАЭ. Актриса полагает, что усиление прав представительниц слабого пола, проживающих на Востоке, и в частности в данной стране, является неверным стереотипом современной эпохи. В апреле 2018 года звезда приступит к съемкам, по словам артистки, новая лента станет важнейшей вехой в регионе, так как съемочном процессе задействованы только женщины.
Западные СМИ сообщают, что Линдси Лохан не намерена бросать и свои европейские проекты. Она примет участие во втором сезоне популярного комедийного шоу Sick Note, причём совместно с Рупертом Гринтом.
Автор: Семен Зайцев