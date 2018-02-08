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Приложение Telegram анонсировало новую функцию «стриминга» видео
Приложение Telegram представило анонс новой функции «стриминга». Пользователи смогут смотреть видео параллельно с его загрузкой. Вдобавок, в устройстве появилась ночная тема. Для платформы Android приложение было обновлено до актуальной версии 4.8.

Приложение Telegram анонсировало новую функцию «стриминга» видео


Главное нововведение апдейта позволяет запускать просмотр видео мгновенно, хотя прежде нужно было дождаться сохранения всего ролика в кеш. В мессенджер добавили автоматическое включение ночной темы, которая станет активироваться в позднее время суток либо при снижении заряда аккумулятора до отметки в 25%.

При этом интерфейс приложения станет инвертироваться. В расцветках будут преобладать темные оттенки. При этом на ряду с использованием внешних дополнений Telegram откроет возможность добавлять собственный виджет на все сторонние вебсайты, что позволит пользователям заходить туда при помощи собственного аккаунта в мессенджере. Изменения на сегодня остаются доступны исключительно для пользователей устройств под управлением Android.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 12:45
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