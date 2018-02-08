Приложение Telegram анонсировало новую функцию «стриминга» видео
Приложение Telegram представило анонс новой функции «стриминга». Пользователи смогут смотреть видео параллельно с его загрузкой. Вдобавок, в устройстве появилась ночная тема. Для платформы Android приложение было обновлено до актуальной версии 4.8.
Главное нововведение апдейта позволяет запускать просмотр видео мгновенно, хотя прежде нужно было дождаться сохранения всего ролика в кеш. В мессенджер добавили автоматическое включение ночной темы, которая станет активироваться в позднее время суток либо при снижении заряда аккумулятора до отметки в 25%.
При этом интерфейс приложения станет инвертироваться. В расцветках будут преобладать темные оттенки. При этом на ряду с использованием внешних дополнений Telegram откроет возможность добавлять собственный виджет на все сторонние вебсайты, что позволит пользователям заходить туда при помощи собственного аккаунта в мессенджере. Изменения на сегодня остаются доступны исключительно для пользователей устройств под управлением Android.
Главное нововведение апдейта позволяет запускать просмотр видео мгновенно, хотя прежде нужно было дождаться сохранения всего ролика в кеш. В мессенджер добавили автоматическое включение ночной темы, которая станет активироваться в позднее время суток либо при снижении заряда аккумулятора до отметки в 25%.
При этом интерфейс приложения станет инвертироваться. В расцветках будут преобладать темные оттенки. При этом на ряду с использованием внешних дополнений Telegram откроет возможность добавлять собственный виджет на все сторонние вебсайты, что позволит пользователям заходить туда при помощи собственного аккаунта в мессенджере. Изменения на сегодня остаются доступны исключительно для пользователей устройств под управлением Android.
Автор: Валерий Антонов