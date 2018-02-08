Представлен смартфон UMIDIGI Z2 - "убийца" iPhone X
Китайский производитель презентовал смартфон UMIDIGI Z2, который, по словам экспертов, может стать самым настоящим «убийцей» iPhone X. Устройство получило 6,2 дюймовый экран, а в верхней части имеется вырез, аналогичный тому, каковой присутствует в продукте от Apple.
Задняя крышка UMIDIGI Z2 является полностью стеклянной, на ней находится датчик отпечатков пальцев и двойная камера. Производитель расположил на торце девайса порт USB Type-C, предназначенный для подзарядки. Привычный 3,5-мм разъём для наушников отсутствует, как и в iPhone X. По словам сотрудников производителя, их продукт также может похвастаться двойной фронталкой и эффектном размытия заднего фона.
«Фишкой» смартфона является батарея, ёмкость которой составила 700 мАч, имеющая поддержку быстрой зарядки. За счет этого мобильное устройство может работать в автономном режиме в 2,5 раза дольше, чем iPhone X. Также присутствует модуль NFC, позволяющий пользователю применять телефон для оплаты покупок через Android Pay.
Предполагается, что стоимость новинки составит 250 долларов, а это в четыре раза меньше ценника «яблочного» девайса. Официальный анонс UMIDIGI Z2 состоится в ближайшее время, а продажи начнутся в марте.
Задняя крышка UMIDIGI Z2 является полностью стеклянной, на ней находится датчик отпечатков пальцев и двойная камера. Производитель расположил на торце девайса порт USB Type-C, предназначенный для подзарядки. Привычный 3,5-мм разъём для наушников отсутствует, как и в iPhone X. По словам сотрудников производителя, их продукт также может похвастаться двойной фронталкой и эффектном размытия заднего фона.
«Фишкой» смартфона является батарея, ёмкость которой составила 700 мАч, имеющая поддержку быстрой зарядки. За счет этого мобильное устройство может работать в автономном режиме в 2,5 раза дольше, чем iPhone X. Также присутствует модуль NFC, позволяющий пользователю применять телефон для оплаты покупок через Android Pay.
Предполагается, что стоимость новинки составит 250 долларов, а это в четыре раза меньше ценника «яблочного» девайса. Официальный анонс UMIDIGI Z2 состоится в ближайшее время, а продажи начнутся в марте.
Автор: Валерия Орлова