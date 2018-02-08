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В Москве запустят службы психологической поддержки для майнеров
В середине февраля планируется запуск служб психологической поддержки для людей, переживающих по поводу курса криптовалют. Компания Blockchain Fund уже долгое время занимающаяся покупкой и хранением электронных валют, выразила поддержку и готова обеспечить расходы на осуществление проекта.

В Москве запустят службы психологической поддержки для майнеров


Поводом для запуска таких служб послужило в первую очередь огромное и резкое падение курса биткоина, что вызвало большую волну слухов и переживаний. В начале этого года стоимость биткоина составляла более 20000$, а спустя всего некоторое время цена упала до 7000$, и в будущем еще не определена судьба криптовалют. Исходя из этого все майнеры, которые вложили огромные суммы денег, могут потерпеть крах, что может привести к нервным срывам и даже самоубийствам.

Однако владелец компании Blockchain Fund уверяет, что не стоит заранее беспокоиться по этому поводу, и готов всячески поддержать вкладчиков через службы помощи. Любой человек требующий помощи сможет обратиться и рассказать свою историю квалифицированным специалистам службы помощи, которые помогут вернуться к нормальной жизни и справиться с переживаниями. По словам работников компании, специалисты будут подобраны самые лучшие, и у которых большой опыт работы с людьми, пережившими финансовые трудности.

В Москве запустят службы психологической поддержки для майнеров


Бесплатные горячие линии будут доступны с середины февраля, где у каждого будет возможность обсудить проблемы, а также назначить личный прием и консультацию. Во время падения биткоина планируется круглосуточная работа. Для предварительных заявок на консультации доступен адрес электронной почты – pixovkina@bk.ru, подробности еще можно посмотреть на сайте компании.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 13:00
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