Ученые: Вирусы Marseilleviridae создали человечество
Вирусы Marseilleviridae оказали глобальное влияние на возникновение человечества. Заразив протоэукариотические организмы, микроструктуры обменялись с ними генетическим материалом, вслед за этим ими были получены гестагенные гены.
Ученые университета Айовы (США) обнаружили неизвестное семейство гигантских вирусов, содержащих те же гены, что и эукариотические организмы. Установлено, что Marseilleviridae активно заражали другие клеточные структуры, распространяя в их среде, ранее заимствовав ДНК. Инфекционные агенты повлияли на возникновение гистонов – белков, участвующих в упаковке ДНК и регулирующих активность взаимодействия. Это обеспечило им жизненно необходимую генетическую информацию. Данный процесс способствовал возникновению многоклеточных существ, включая биологическую особь – человека.
Прокариоты лишены гистонов, обозначаемых как H2, H2B, H3 и H4. Данные соединения встречаются в клетках эукариот, участвуя в образовании нуклеосомы, вокруг которой обвивается цепочка ДНК.
Ученые университета Айовы (США) обнаружили неизвестное семейство гигантских вирусов, содержащих те же гены, что и эукариотические организмы. Установлено, что Marseilleviridae активно заражали другие клеточные структуры, распространяя в их среде, ранее заимствовав ДНК. Инфекционные агенты повлияли на возникновение гистонов – белков, участвующих в упаковке ДНК и регулирующих активность взаимодействия. Это обеспечило им жизненно необходимую генетическую информацию. Данный процесс способствовал возникновению многоклеточных существ, включая биологическую особь – человека.
Прокариоты лишены гистонов, обозначаемых как H2, H2B, H3 и H4. Данные соединения встречаются в клетках эукариот, участвуя в образовании нуклеосомы, вокруг которой обвивается цепочка ДНК.
Автор: Семен Зайцев