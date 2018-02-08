Ученые: Фаворитизм губителен при достижении общих целей
Американские ученые представили отчет об исследовании взаимоотношений руководства и подчиненных на работе, обнаружив слабое звено в командной работе. По словам специалистов, преградой на пути к общей цели может стать фаворитизм, или выделение любимчиков в коллективе.
Исследовательская группа Джорджтаунского университета совместно с фирмой Penn Schoen Berland провела ряд опросов в различных компаниях. Проанализировав ответы, ученые обнаружили, что большинство респондентов считает фаворитизм процветающим явлением. Они объясняли это тем, что на их глазах любимцы руководства успешно продвигались по карьерной лестнице.
В свою очередь такая ситуация негативно влияет на работу компаний, деморализуя остальных работников. По итогам опроса ученые узнали, что в 84% организаций присутствует практика фаворитизма. В свою очередь только 23% управленцев основываются на личных предпочтениях при принятии решений. 9% признались, что их карьерному росту помогло налаживание хороших отношений с начальством.
Исследовательская группа Джорджтаунского университета совместно с фирмой Penn Schoen Berland провела ряд опросов в различных компаниях. Проанализировав ответы, ученые обнаружили, что большинство респондентов считает фаворитизм процветающим явлением. Они объясняли это тем, что на их глазах любимцы руководства успешно продвигались по карьерной лестнице.
В свою очередь такая ситуация негативно влияет на работу компаний, деморализуя остальных работников. По итогам опроса ученые узнали, что в 84% организаций присутствует практика фаворитизма. В свою очередь только 23% управленцев основываются на личных предпочтениях при принятии решений. 9% признались, что их карьерному росту помогло налаживание хороших отношений с начальством.
Автор: Пчелкин Руслан