Пугачева поразила новым имиджем на премьере фильма «Лед»
Примадонна отечественной эстрады пришла на премьеру картины «Лёд» и поразила новым имиджем. По словам Аллы Пугачевой, это мероприятие она посетила ради своего хорошего друга – продюсера кинокартины Фёдора Бондарчука.
Пришедшие отметили, что Алла Пугачева еще больше постройнела. На премьеру очередной новинки от Фёдора Бондарчука она пришла в эффектном черном платье.
Однако на этот раз общественность сосредоточила своё внимание не на певице, а на звездной паре Аглае Тарасовой и Милоше Биковиче. Актриса в картине «Лёд» исполнила главную роль – фигуристки Надежды. Зрители оказались в восторге от игры артистки. Яркая роль досталась и ее возлюбленному Милошу Биковичу, который полюбился общественности после выхода на экраны сериала «Отель Элеон».
Некоторые стали шутить, что Фёдору Бондарчуку уже давно пора открывать брачное агентство. В частности, после завершения съёмок «Притяжения» парой в реальной жизни стали Александр Петров и Ирина Старшенбаум. Некоторые говорили, что роман главных героев картины «Лёд» также начался на площадке.
Пришедшие отметили, что Алла Пугачева еще больше постройнела. На премьеру очередной новинки от Фёдора Бондарчука она пришла в эффектном черном платье.
Однако на этот раз общественность сосредоточила своё внимание не на певице, а на звездной паре Аглае Тарасовой и Милоше Биковиче. Актриса в картине «Лёд» исполнила главную роль – фигуристки Надежды. Зрители оказались в восторге от игры артистки. Яркая роль досталась и ее возлюбленному Милошу Биковичу, который полюбился общественности после выхода на экраны сериала «Отель Элеон».
Некоторые стали шутить, что Фёдору Бондарчуку уже давно пора открывать брачное агентство. В частности, после завершения съёмок «Притяжения» парой в реальной жизни стали Александр Петров и Ирина Старшенбаум. Некоторые говорили, что роман главных героев картины «Лёд» также начался на площадке.
Автор: Валерия Орлова