Баста назвал баттл Гуфа и Птахи семейным гештальтом
Баста дал оценку баттлу Гуфа и Птахи. По словам рэпера, это был семейный гештальт с участием экс-участников группы Centr.
«Это было больше, чем просто баттл. Как я называю, Санта-Барбара. Это удивительно, — такой семейный гештальт, поскольку все знают, что Centr — это своеобразная семья... шведская. Очень смешно, забавно, возвращение молодости», - отметил Баста.
Отметим, что недавно в Санкт-Петербурге между исполнителями прошел рэп-поединок на площадке Versus. Невзирая на то, что официальных итогов пока нет, сам Птаха сообщил о результате в соцсетях.
«Это было больше, чем просто баттл. Как я называю, Санта-Барбара. Это удивительно, — такой семейный гештальт, поскольку все знают, что Centr — это своеобразная семья... шведская. Очень смешно, забавно, возвращение молодости», - отметил Баста.
Отметим, что недавно в Санкт-Петербурге между исполнителями прошел рэп-поединок на площадке Versus. Невзирая на то, что официальных итогов пока нет, сам Птаха сообщил о результате в соцсетях.
Автор: Валерий Антонов