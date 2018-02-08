Роспотребнадзор: ЕГЭ для родителей пройдет в феврале
На февраль 2018 года запланировано проведение ЕГЭ для родителей, а также желающих принять участие представителей СМИ. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Роспотребнадзора.
По словам источника в пресс-службе ведомства, в течение этого месяца по всей территории РФ пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Стартует мероприятие 20 февраля в Симферополе. Первыми ЕГЭ напишут глава Крыма Сергей Аксенов вместе с родителями учеников одной из школ регионального центра. В дальнейшем к акции Роспотребнадзора подключится еще свыше 50 субъектов РФ.
Как уточнили в ведомстве, родители выпускников смогут оказаться на месте своих детей и пройти процедуру сдачи ЕГЭ от начала и до конца. Подразумевается прохождение рамок металлоискателей и завершающий этап с получением результатов экзамена. Также в Роспотребнадзоре пригласили пройти ЕГЭ и всех желающих представителей масс-медиа.
По словам источника в пресс-службе ведомства, в течение этого месяца по всей территории РФ пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Стартует мероприятие 20 февраля в Симферополе. Первыми ЕГЭ напишут глава Крыма Сергей Аксенов вместе с родителями учеников одной из школ регионального центра. В дальнейшем к акции Роспотребнадзора подключится еще свыше 50 субъектов РФ.
Как уточнили в ведомстве, родители выпускников смогут оказаться на месте своих детей и пройти процедуру сдачи ЕГЭ от начала и до конца. Подразумевается прохождение рамок металлоискателей и завершающий этап с получением результатов экзамена. Также в Роспотребнадзоре пригласили пройти ЕГЭ и всех желающих представителей масс-медиа.
Автор: Пчелкин Руслан