В ВМС США к 2020 году начнут использовать боевой лазер
В Минобороны США сообщили, что ВМС к 2020 году начнут использовать боевой лазер с автоматизированной системой управления огнем. Разработкой устройства занимается компания Lockheed Martin.
Разработчикам за работу предложили 150 млн долларов. В случае, если испытания пройдут успешно, то уже в 2020 году боевой лазер установят на эсминцы Arleigh Burke и кораблях типа Zumwalt. Устройство мощностью 300 киловатт сможет поражать не только беспилотники, но и будет интегрирован в противовоздушную систему обороны борта и сможет «ослеплять» головки самонаведения противокорабельных крылатых ракет.
Разработчикам за работу предложили 150 млн долларов. В случае, если испытания пройдут успешно, то уже в 2020 году боевой лазер установят на эсминцы Arleigh Burke и кораблях типа Zumwalt. Устройство мощностью 300 киловатт сможет поражать не только беспилотники, но и будет интегрирован в противовоздушную систему обороны борта и сможет «ослеплять» головки самонаведения противокорабельных крылатых ракет.
Автор: Сергей Сидорин