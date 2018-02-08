Шведские ученые открыли ранее неизвестный науке язык
Шведские ученые лингвисты заявляют об открытии нового языка, на котором предпочитают общаться жители деревни на Малазийском полуострове. Он интересен тем, что не имеет слов связанных с куплей-продажей, а также многих других обозначений продуктов цивилизации.
По информации многих аналитиков, на данный момент существует более шести-семи тысяч языков, из которых всего 6% имеют широкое распространение, а остальным 94% грозит вымирание. Сегодня многие международные организации разрабатывают меры и методы для спасения культурного наследия человечества.
Такой жертвой процесса глобализации может стать и джедек – язык открытый недавно шведскими учеными в малазийской деревне Сунгай Руал, с количеством жителей не более 400 человек. По словам лингвистов, при попытке общения с жителями деревни на языке джахай, было замечено неизвестные слова и выражения, которые относились к другому наречию, и отсутствовали в джахае.
Джедек интересен тем фактом, что в нем нет выражений, которые связаны с частной собственностью, преступлениями и судами, а также финансовой деятельностью. Исчезновение такого языка сделает более однообразным и менее богатым человечество, как считают многие ученые.
По информации многих аналитиков, на данный момент существует более шести-семи тысяч языков, из которых всего 6% имеют широкое распространение, а остальным 94% грозит вымирание. Сегодня многие международные организации разрабатывают меры и методы для спасения культурного наследия человечества.
Такой жертвой процесса глобализации может стать и джедек – язык открытый недавно шведскими учеными в малазийской деревне Сунгай Руал, с количеством жителей не более 400 человек. По словам лингвистов, при попытке общения с жителями деревни на языке джахай, было замечено неизвестные слова и выражения, которые относились к другому наречию, и отсутствовали в джахае.
Джедек интересен тем фактом, что в нем нет выражений, которые связаны с частной собственностью, преступлениями и судами, а также финансовой деятельностью. Исчезновение такого языка сделает более однообразным и менее богатым человечество, как считают многие ученые.
Автор: Тригуб Сергей