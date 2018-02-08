МВД вынесло на обсуждение проект по усилению наказания для пьяных водителей
МВД предложило сделать наказание для пьяных водителей большим. Проект вынесен на общественное обсуждение, отмечается в сообщении официальный представитель ведомства.
«МВД РФ вынесло на общественное обсуждение проект федзакона касательно внесения корректив в статью 264.1 УК. Документ размещен на вебсайте нормативных актов», — отметила работница министерства.
Поводом для внесения поправок для усиления ответственности по факту совершения преступлений, описанный в указанной статье, стала возросшая опасность на дорогах. Статистические данные свидетельствуют об остроте проблемы нетрезвого вождения. Количество ДТП, возникших по этой причине за 11 месяцев минувшего года, превысило 14,36 тысячи.
«Предлагается нарастить определенные санкцией статьи УК РФ по максимальному возможному сроку лишения свободы, а также принудительных работ на период до 4-х лет. Объем штрафа может быть увеличен до 500 тысяч рублей. При этом планируется исключить наказание в форме обязательных работ. Реализация всех изменений даст возможность нарастить эффективность противодействия управлению автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии, повысить уровень общественной опасности», — отметила Волк.
«МВД РФ вынесло на общественное обсуждение проект федзакона касательно внесения корректив в статью 264.1 УК. Документ размещен на вебсайте нормативных актов», — отметила работница министерства.
Поводом для внесения поправок для усиления ответственности по факту совершения преступлений, описанный в указанной статье, стала возросшая опасность на дорогах. Статистические данные свидетельствуют об остроте проблемы нетрезвого вождения. Количество ДТП, возникших по этой причине за 11 месяцев минувшего года, превысило 14,36 тысячи.
«Предлагается нарастить определенные санкцией статьи УК РФ по максимальному возможному сроку лишения свободы, а также принудительных работ на период до 4-х лет. Объем штрафа может быть увеличен до 500 тысяч рублей. При этом планируется исключить наказание в форме обязательных работ. Реализация всех изменений даст возможность нарастить эффективность противодействия управлению автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии, повысить уровень общественной опасности», — отметила Волк.
Автор: Валерий Антонов