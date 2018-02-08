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«Мисс Англия» Джорджия Хорсли опубликовала фото топлес спустя 3 часа после родов
Модель Джорджия Хорсли в свой 31 год уже имеет титул «Мисс Англия» и новорожденного сына Купера, а похвастаться ним и своими внешними изменениями, девушка решила выложив на своей страничке в Instagram фотографии уже на третий день после родов. «Мисс Англия» в блоге так же описала свои эмоции и то, что чувствовала спустя 3 часа после рождения сына.

«Мисс Англия» Джорджия Хорсли опубликовала фото топлес спустя 3 часа после родов


Девушка говорит, что, несмотря на жирные волосы, колючие ноги, грудь, изнывающую от боли, огромные трусы и пустой раздутый живот, она бы ничего не стала менять, ведь благодаря этому малыш появился на свет. Звезда скучает по былым формам своего тела, но обещает усердно трудиться, чтобы вернуть свою красоту, как только это станет возможным. Модель делилась своими откровенными фотографиями с поклонниками и будучи беременной, и непосредственно перед родами, и даже во время кормления грудью сына.

«Мисс Англия» Джорджия Хорсли опубликовала фото топлес спустя 3 часа после родов


Фанаты модели оставили массу комментариев и «лайков» под снимками, высказав свое восхищение, и оставив много поздравлений с рождением Купера, не забыв напомнить о том, что главной задачей для девушки сейчас является материнство.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 14:57
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