Ученые создали тренажер меткости для геймеров
Нейрозфизиологи из компании Statespace разработали тестовое приложение Aim Lab, которое должно помочь геймерам в улучшении навыков стрельбы в играх. Тренажер меткости позволит им лучше ставить хедшоты, являющиеся неотъемлемым элементом практически в каждом шутере.
По имеющимся данным, алгоритмы Aim Lab самостоятельно выстраивают эффективную систему тренировок, занимаются анализом показателей точности стрельбы и скорости реакции пользователя. Одно из упражнений предлагают игроку пять пуль и столько же целей, осуществляющих движение по случайной траектории. В конце сеанса приложение выводит на экран статистику попаданий и список рекомендаций, направленных на улучшение навыков.
На сегодняшний день Aim Lab выстраивает упражнения на основе физики стрельбы шутера PlayerUnknown's Battlegrounds. Впоследствии у геймеров появится возможность самостоятельно создавать собственное оружие, предназначенное для той или иной игры. Отмечается, что приложение находится на стадии раннего тестирования, оно доступно в каталоге Steam. Официальный релиз сервиса состоится 1 июня нынешнего года.
По имеющимся данным, алгоритмы Aim Lab самостоятельно выстраивают эффективную систему тренировок, занимаются анализом показателей точности стрельбы и скорости реакции пользователя. Одно из упражнений предлагают игроку пять пуль и столько же целей, осуществляющих движение по случайной траектории. В конце сеанса приложение выводит на экран статистику попаданий и список рекомендаций, направленных на улучшение навыков.
На сегодняшний день Aim Lab выстраивает упражнения на основе физики стрельбы шутера PlayerUnknown's Battlegrounds. Впоследствии у геймеров появится возможность самостоятельно создавать собственное оружие, предназначенное для той или иной игры. Отмечается, что приложение находится на стадии раннего тестирования, оно доступно в каталоге Steam. Официальный релиз сервиса состоится 1 июня нынешнего года.
Автор: Валерия Орлова