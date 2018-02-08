Оказавшийся педофилом учёный заставлял жертв лизать унитаз и есть собачий корм
Учёный, оказавшийся педофилом, заставлял своих жертв лизать поверхность унитаза и поедать корм для собак. Жертвами выпускника Кембриджского университета оказались порядка 300 детей. В ходе слушаний по делу о британском преступнике выяснилось, что 29-летний геофизик шантажировал маленьких девочек, принуждая их к отправке ему откровенных снимков.
В минувшем году Мэттью Фалдеру предъявили 137 обвинений, имеющих отношения к созданию изображений изнасилования, убийств, а также жестокого обращения с несовершеннолетними. С жертвами ученый знакомился в интернете, представляясь страдающей от депрессии художницей.
Чтобы справиться с проблемой якобы требовались откровенные фото для проведения арт-терапии. При этом после получения фото злоумышленник начинал манипулировать детьми. Суммарно жертвами Мэттью оказались не менее 300 человек. Оглашение приговора по данному делу назначено на 9 февраля.
В минувшем году Мэттью Фалдеру предъявили 137 обвинений, имеющих отношения к созданию изображений изнасилования, убийств, а также жестокого обращения с несовершеннолетними. С жертвами ученый знакомился в интернете, представляясь страдающей от депрессии художницей.
Чтобы справиться с проблемой якобы требовались откровенные фото для проведения арт-терапии. При этом после получения фото злоумышленник начинал манипулировать детьми. Суммарно жертвами Мэттью оказались не менее 300 человек. Оглашение приговора по данному делу назначено на 9 февраля.
Автор: Валерий Антонов