Роскомназор проверит Facebook во II полугодии на запрещенный контент
Специалисты Роскомнадзора проведут проверку соцсети Facebook, ведомство уже поставило в известность компанию. Готовится ряд поправок к законам РФ, касающихся информационной безопасности российских детей.
В ходе встречи, состоявшейся между представителями Роскомнадзора и Facebook, были обсуждены вопросы по выполнению соцсетью требований законодательства РФ. Предусматривается фактическое исполнение Facebook норм и требований, действующих на территории страны. Указывается на тот немаловажный аспект, что между ведомством и руководством ресурса достигнута договоренность относительно обмена информацией. Она необходима для качественной подготовки к проверке.
Ранее, в ноябре 2017 года, Роскомнадзор сообщал, что запланировано обсуждение вопроса по локализации баз граждан РФ, а также оперативного удаления запрещённого законодательством контента.
В ходе встречи, состоявшейся между представителями Роскомнадзора и Facebook, были обсуждены вопросы по выполнению соцсетью требований законодательства РФ. Предусматривается фактическое исполнение Facebook норм и требований, действующих на территории страны. Указывается на тот немаловажный аспект, что между ведомством и руководством ресурса достигнута договоренность относительно обмена информацией. Она необходима для качественной подготовки к проверке.
Ранее, в ноябре 2017 года, Роскомнадзор сообщал, что запланировано обсуждение вопроса по локализации баз граждан РФ, а также оперативного удаления запрещённого законодательством контента.
Автор: Семен Зайцев