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В правительстве согласовали индексацию утильсбора на автомобили
Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что в правительстве согласовали индексацию утильсбора на автомобили. Он отметил, что сумма индексации еще не утверждена из-за технических процедур.

В правительстве согласовали индексацию утильсбора на автомобили


До этого руководитель Минпромторга Денис Мантуров рассказывал, что в правительстве намерены дифференцированно повышать утилизационный сбор. Индексация должна составлять около 15%. Однако рассматривалась и цифра 49% для легковых автомобилей с объемом 2-3 литра и 52% для машин массой 2,5-3,5 тонны. Что касается грузовиков, то для них значение может составить от 15% до 130%. Индексация сбора на электромобили составит 14,8%, на легкие коммерческие автомобили – 15%, а для «ГАЗелей» - 52%.

Отмечается, что Минпромторг должен был предоставить правительству проект повышения утилизационного сбора до 15 января. В ведомстве сообщали, что проект проходит стадию доработки в аппарате Кабмина. В первые полгода Минпромторг, Аналитический центр при правительстве и Минэкономразвития должны отслеживать ситуацию на рынке.

По словам экспертов, новые ставки утилизационного сбора сильнее всего ударят по легковым автомобилям с малым объемом двигателя, которые и так практически не импортируются. Что касается больших и дорогих машин, то на их рынок ситуация практически не скажется, поскольку основной упор в них идет на рост акциза. В текущем году подорожание составит от 240 до 442 рублей в зависимости от мощности двигателя.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 14:43
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