Google готовится к выпуску игровой консоли Yeti
Google готовит презентацию игровой консоли Yeti с возможностью подписки на сервис проката игр. По неподтвержденным данным, американская IT-компания будет самостоятельно создавать как устройство, так и управляющее им ПО.
Отмечается, что все видеоигры станут храниться в облачном сервисе. На внутреннем хранилище количество информации будет минимальным.
Пока остается неизвестным, какой конкретно сегмент рынка Google намеревается осваивать. Возможна реализация консолей подобных Play Station и Xbox либо портативных девайсов как Nintendo Switch. Относительно периода выпуска игрового устройства ничего не сообщается.
Отмечается, что все видеоигры станут храниться в облачном сервисе. На внутреннем хранилище количество информации будет минимальным.
Пока остается неизвестным, какой конкретно сегмент рынка Google намеревается осваивать. Возможна реализация консолей подобных Play Station и Xbox либо портативных девайсов как Nintendo Switch. Относительно периода выпуска игрового устройства ничего не сообщается.
Автор: Валерий Антонов