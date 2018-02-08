Создатели STALKER показали новую игру про Чернобыль
Создатели культовой игры STALKER из студии Vostok Games и издательства Focus Home Interactive показали новую игру про Чернобыль Fear the Wolves. Продукт представляет собой шутер от первого лица, действия которого проходят в постапокалиптическом городе.
Геймеры могут выбрать режим выживания одному или в составе команды. В матчах одновременно смогут сражаться до 100 человек.
Выход игры Fear the Wolves должен состояться до конца текущего года. До официальной презентации разработчики выпустят ее в раннем доступе.
Геймеры могут выбрать режим выживания одному или в составе команды. В матчах одновременно смогут сражаться до 100 человек.
Выход игры Fear the Wolves должен состояться до конца текущего года. До официальной презентации разработчики выпустят ее в раннем доступе.
Автор: Сергей Сидорин