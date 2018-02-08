В России запустили работающего на основе искусственного интеллекта робота-юриста
Разработчики юридического онлайн-сервиса Pravoved.ru сообщили общественности о запуске робота-юриста, который работает на основе искусственного интеллекта. Гражданам Российской Федерации будут доступны услуги робота в онлайн режиме и совершенно бесплатно.
По словам специалистов, робот-юрист понимает вопросы, сформулированные на естественном языке, и способен быстро и информативно предоставить ответ с рекомендациями в большинстве ситуаций. Также сообщается, что у него на данный момент нет аналогов в юридической индустрии, а для разработки была проанализирована крупнейшая база вопросов, которые были заданы пользователями Pravoved.ru. Исходя из выводов, которые показали множество одинаковых запросов, было принято решение создать такого робота.
Робот-юрист способен освободить юристов от большого количества рутинной работы и обрабатывать более 1000 вопросов в день совершенно бесплатно. Для сравнения, классический специалист этой сферы может ответить максимум на 15 вопросов, при средней стоимости консультации в 1000 рублей. Для отдельно взятых случаев, к примеру, сопровождения в суде или оценки документов, робот может перенаправить клиента на доступных юристов-людей.
В режиме тестирования робот обработал более 2000 запросов, отвечая правильно на каждый, и получал благодарности от довольных пользователей. Разработчики не исключают выпуска робота-юриста на базе операционных систем iOS и Android, а также уверяют о постоянном обучении и усовершенствовании его роботы и базы данных.
По словам специалистов, робот-юрист понимает вопросы, сформулированные на естественном языке, и способен быстро и информативно предоставить ответ с рекомендациями в большинстве ситуаций. Также сообщается, что у него на данный момент нет аналогов в юридической индустрии, а для разработки была проанализирована крупнейшая база вопросов, которые были заданы пользователями Pravoved.ru. Исходя из выводов, которые показали множество одинаковых запросов, было принято решение создать такого робота.
Робот-юрист способен освободить юристов от большого количества рутинной работы и обрабатывать более 1000 вопросов в день совершенно бесплатно. Для сравнения, классический специалист этой сферы может ответить максимум на 15 вопросов, при средней стоимости консультации в 1000 рублей. Для отдельно взятых случаев, к примеру, сопровождения в суде или оценки документов, робот может перенаправить клиента на доступных юристов-людей.
В режиме тестирования робот обработал более 2000 запросов, отвечая правильно на каждый, и получал благодарности от довольных пользователей. Разработчики не исключают выпуска робота-юриста на базе операционных систем iOS и Android, а также уверяют о постоянном обучении и усовершенствовании его роботы и базы данных.
Автор: Тригуб Сергей