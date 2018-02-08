Прием заказов на Volvo ХС40 начнется в марте 2018 года
Компактный кроссовер Volvo XC40 появится в России в начале марта текущего года. Об этом сообщил Майкл Мальмстен, глава местного представительства шведской компании.
Недавно состоялась пресс-конференция, посвященная итогам и перспективам развития автобренда на рынке РФ. По словам Мальмстена, предзаказ на паркетник можно будет сделать также в марте. В следующем месяце станут известны и цены на Volvo XC40. Первые покупатели получат свои транспортные средства не позже мая.
Новинку презентовали в Милане. Экстерьер Volvo XC40 полностью дублирует Volvo 40.1, показанный в 2016 году. Кроссовер собран на основе платформы CMA. Специалисты разрабатывали новинки вместе с сотрудниками китайского автобренда Geely, выкупившего шведскую марку.
Недавно состоялась пресс-конференция, посвященная итогам и перспективам развития автобренда на рынке РФ. По словам Мальмстена, предзаказ на паркетник можно будет сделать также в марте. В следующем месяце станут известны и цены на Volvo XC40. Первые покупатели получат свои транспортные средства не позже мая.
Новинку презентовали в Милане. Экстерьер Volvo XC40 полностью дублирует Volvo 40.1, показанный в 2016 году. Кроссовер собран на основе платформы CMA. Специалисты разрабатывали новинки вместе с сотрудниками китайского автобренда Geely, выкупившего шведскую марку.
Автор: Валерия Орлова