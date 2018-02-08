В соцсетях набирает популярность новейший способ борьбы со стрессом при помощи мыла
Пользователи соцсетей нашли новый способ борьбы со стрессом, речь идёт о просмотре видеосюжетов, в которых крупным планом нарезаются куски мыла. Подобные ролики набирают большое количество просмотров в Сети.
Сотни тысяч людей во многих странах мира смотрит на экраны, наблюдая, как мыло превращается в мелкие куски. Интернет-портал Mashable сообщает, что человечество обрело новый способ борьбы со стрессовыми ситуациями. Отмечено, что большая часть пользователей, смотря на подобное зрелище, находит его успокаивающим. Просмотр подобных видеосюжетов помогает также снимать напряжение и подавлять приступы паники.
Так называемые «мыльные клипы», по мнению специалистов, эффективно приводит в порядок нервную систему. Это происходит благодаря психологическому феномену ASMR (автономной сенсорной меридиональной реакции).
Сотни тысяч людей во многих странах мира смотрит на экраны, наблюдая, как мыло превращается в мелкие куски. Интернет-портал Mashable сообщает, что человечество обрело новый способ борьбы со стрессовыми ситуациями. Отмечено, что большая часть пользователей, смотря на подобное зрелище, находит его успокаивающим. Просмотр подобных видеосюжетов помогает также снимать напряжение и подавлять приступы паники.
Так называемые «мыльные клипы», по мнению специалистов, эффективно приводит в порядок нервную систему. Это происходит благодаря психологическому феномену ASMR (автономной сенсорной меридиональной реакции).
Автор: Семен Зайцев